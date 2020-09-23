Мир безудержно погружается в проблемное состояние, и его главной заботой становится нейтрализации опасных тенденций. В неотложном процессе разрядки должны участвовать все субъекты международного права, чтобы совокупный стабилизационный потенциал возымел бы кардинальный эффект на нежелательные трансформации.

Некоторые политические и экспертные круги, находясь под влиянием стереотипного мышления, по-прежнему рассматривают все постсоветское пространство в качестве зоны турбулентности. Находясь под влиянием давно приевшихся клише, они не утруждают себя обязанностью прослеживать позитивные изменения, которые заметно облагораживают жизнь в странах постсоветских государств.

Ориентируясь на прагматичную волну, эти субъекты не только успешно перебороли постсоветскую стагнацию, но и превратились в передний край борьбы за инновации, качественно меняющие не только стандарты жизни, но и представления о перспективе.

Юбилейная Генеральная Ассамблея ООН высветила сразу несколько прогрессивных тенденций из жизни Узбекистана, который динамично меняется, успешно справляясь с вызовами времени. Выступления президента страны Шавката Мирзиеева продемонстрировало, что страна, успешно выполняющая международные обязательства, движима не только своими внутриполитическими задачами. Она активно участвует в международной жизни, поступательно увеличивая созидательный ресурс, регулирующий межгосударственную кооперацию и обмен.

Примечательно и поучительно, что в своей речи Ш.Мирзиеев, выдвинув более десяти важных инициатив и конструктивных предложений, продемонстрировал готовность своей страны с честью выполнять миссию создателя нового и более обнадеживающего мирового порядка, в котором превалировали бы позитивные тенденции.

Центральная Азия, в сердце которой расположен Узбекистан, давно перестала быть мировым захолустьем. Собственно и в советские времена в этом регионе теплилась энергичная жизнь, где люди, опираясь на многовековые традиции, приумножали не только материальные, но и духовные блага. Они всегда придерживались идеи, согласно которой жить необходимо не только думая только о собственном благе, но и ради общей пользы, стабильности и веры в завтра.

Народ Узбекистана и сегодня следует этой благородной традиции, и это объясняет, почему лидер страны на Генассамблее ООН высказывается в пользу принятия Международного Кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемий, поддерживает предложение Генсека ООН А.Гутерреша о созыве в будущем году Саммита по продовольственным системам.

Узбекистан самодостаточная страна, и успешно справляется с задачей энергетической и продовольственной безопасности, вносит посильный вклад в дело обеспечения физической безопасности в сложном регионе, где пересекаются интересы мировых держав. Однако официальный Ташкент прилагает усилия, чтобы запас прочности в таких важных направлениях, как рождение новых форматов для реализации стратегических задач глобального мира нашли бы формулу успеха.

Безопасности никогда не бывает много. Ташкент долго и уверенно борется за сохранение стабильности в Центральной Азии, которая вот уже не одно десятилетие имеет на собственном теле такую незаживающую рану, как Афганистан. Название этой многострадальной страны в мире воспринимают, как нарицательное, олицетворяющее клубок риском и противоречий.

Многие государства дистанционно решают проблему обеспечения безопасности для Афганистана и его соседей. Такой подход большей частью себя не оправдывает, потому как отдельные политические круги облюбовали эту страну в качестве полигона для бесконечных экспериментов по обузданию межэтнических и межконфессиональных трений.

Узбекистан же в этом направлении действует целенаправленно, понимая, что в рамках границ этого нестабильного государства надо действовать наверняка, не полагаться на случайно выгодное стечение обстоятельств. Потому его усилия дают обнадеживающие плоды. Но узбекское политическое руководство не позволяет себе довольствоваться половинчатым успехом, потому все время диверсифицирует рождение механизмов урегулирования внутриафганского положения.

Вот и на этот раз президент Ш.Мирзиеев предложил создание нового формата международного сотрудничества по Афганистану в виде создания при ООН постоянно действующего Комитета, который сможет тщательно прослеживать все трансформации во внутриафганской жизни ради проявления оперативной реакции на все изменения. Это более чем разумный подход, который поможет сообществу держать руку на пульсе Афганистана и позволит постоянно активировать диалог политических и общественных сил этой страны.

Какие бы изменения ни происходили в мире, в его горячих точках и регионах, развитие диалоговой морали останется надежным средством в преодолении острых неурядиц, позволит находить чувствительные механизмы для урегулирования противоречий. Политическая элита Узбекистана хорошо усвоил этот урок, потому постоянно активирует принцип шагов навстречу друг к другу во всех форматах. Только так возможно рассчитывать на успех в поиске алгоритмов на острые вызовы.

Поддержание контактного процесса, расширение диалоговой площадки обещает главное – своевременное информирование заинтересованных сторон о главном и насущном.

Предлагая проведение в будущем году совместно с ЮНЕСКО Международного форума «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций» в Хиве, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев напомнил сообществу, что продолжение межцивилизационного диалога это не дань традициям, а веление времени. Ему нет альтернативы, поскольку он формирует универсальную модель, способную дать полновесные ответы на животрепещущие вопросы актуальной повестки.

Это и объясняет, почему выступление узбекского лидера на юбилейной 75-ой Генеральной Ассамблее ООН было воспринято с большим внимание и одобрением.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az