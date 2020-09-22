Человек смертен, и порой смертен внезапно. Дорожно-транспортные происшествия, травмы, обширные инфаркты — все это случается каждый день. Впрочем, создать угрозу для жизни может даже такое обыкновенное дело, как прием пищи. Речь о так называемой «ресторанной смерти», отмечает «Вокруг света»: человек сидел за столом, а потом кусочек встал поперек горла — и всё. Эффективный алгоритм помощи в такой ситуации появился менее полувека назад благодаря доктору Геймлиху.

Наша ротоглотка участвует одновременно и в дыхании, и в глотании. Глотательный рефлекс разобщает два этих акта. Нельзя одновременно и вдохнуть, и проглотить пищу. Но бывает, что-то идет не так. Например, у детей рефлекс еще не совершенен, а у стариков, напротив, угасает, или прием алкоголя расслабляет мышцы и притупляет рефлекс, особенно если человек ест торопливо, плохо пережевывает пищу, да еще и говорит при этом. Словом, комок пищи может оказаться в дыхательных путях почти у любого.

Если человек при этом активно кашляет и может отрывисто говорить — всё не так плохо: скорее всего, интенсивный кашель вытолкнет злосчастный кусочек наружу. Но бывает, что дыхательные пути закрыты полностью. Тогда человек задыхается, синеет, не может ни вдохнуть, ни выдохнуть, и счет идет на секунды.

Выход из подобных ситуаций был найден американским доктором по имени Генри Геймлих. Он вообще прожил очень долгую жизнь и придумал много интересного, например, одну из первых методик шунтирования пищевода, клапан для предотвращения пневмоторакса при ранениях грудной клетки и внутритрахейный катетер для хронической кислородной терапии. Но более всего доктор известен приемом, который так и называется — прием Геймлиха.

Движение довольно простое, но действовать надо очень быстро. Если человек поперхнулся так, что не может дышать, нужно зайти к нему за спину, чуть присесть, немного наклонить пострадавшего вперед и обхватить его сзади руками. Одну свою руку надо сжать в кулак и разместить над пупком, в области эпигастрия. Вторую — положить сверху и резким движением надавить одновременно к себе и вверх. Толчок нужно повторить несколько раз. Если всё сделано правильно, инородный предмет вылетает из дыхательных путей, как пробка из бутылки.

Доктор Геймлих служил морским пехотинцем во Внутренней Монголии во время войны с Японией, потом выучился на торакального хирурга. Долгое время он изучал способы помощи при обструкции дыхательных путей. В 1974 году в одном из медицинских американских журналов вышла краткая статья, в которой он описал новый метод удаления инородного тела из ротоглотки. В частности, Генри Геймлих описал опыты, проведенные с крупными биглями и кусками мяса. Редакторы издания прониклись текстом и опубликовали его. При этом сам доктор подчеркивал: методика работает на собаках, а вот сработает ли на человеке — достоверно неизвестно. И правда, кто бы добровольно согласился подавиться ради рискованного эксперимента?

Но в прессе сразу же начали выходить статьи с громкими заголовками о новом методе спасения поперхнувшихся. В век доказательной медицины это было странновато, но сработал сам Геймлих, который оказался отличным пиарщиком: он сам искал контакты с журналистами и раздавал интервью, в которых пояснял: он не знает, спасет ли его метод задыхающегося человека, но если вы не будете делать ничего, то пострадавший гарантированно умрет. Плюс описанный им алгоритм может выполнить любой без особой подготовки.

Так и случилось буквально через неделю после первой публикации. В июне 1974-го газеты восторженно рассказали о бывшем владельце ресторана, который, будучи в отпуске, спас свою подавившуюся подругу, воплотив в жизнь совет доктора Геймлиха. Потом публикации о чудесных спасениях от неминуемой «ресторанной смерти» посыпались одна за другой. Доктор Геймлих стал харизматичной медийной персоной, у него постоянно брали интервью, его приглашали на радио и телевидение. И уже через два года Красный Крест и Американская ассоциация сердца изменили рекомендации по помощи при асфиксии: раньше рекомендовалось лишь несколько раз ударить пострадавшего по спине между лопаток. Теперь в случае отсутствия эффекта предлагалось начать абдоминальные толчки по методу Геймлиха.

Приятные плоды своих трудов Генри единолично пожинал вплоть до начала 2000-х. В 2003-м в научном сообществе разгорелся скандал: доктор Эдвард Патрик заявил, что в 1970-х работал над методом вместе с доктором Геймлихом, а потом его имя почему-то оказалось несправедливо вычеркнуто из «открытия». То есть прием Геймлиха должен называться приемом Геймлиха — Патрика. Масла в огонь подлил сын Геймлиха, Петер, который много критиковал и самого отца, и то, как тот обращался с подчиненными, и даже как-то назвал его «медицинским обманщиком».

В том числе из-за всех этих разногласий в последние годы в медицинских публикациях официальное название метода утратило фамилию изобретателя. Теперь данный способ именуют просто «абдоминальными толчками» (abdominal thrusts). При этом методу Геймлиха обучают почти на всех курсах первой помощи. Манекен для отработки навыка называется «поперхнувшийся Чарли».

Впрочем, есть и другие способы помочь подавившемуся человеку. Это не только вышеописанные удары ребром ладони по спине. Младенца или маленького ребенка, например, можно при этом перевернуть вверх ногами — поможет еще и гравитация. Главное — действовать быстро.

Сам метод Геймлиха неоднократно показывали в кино, например в фильме «Миссис Даутфайр». Это оказалось полезным. Так, широко известен случай, когда семилетняя девочка спасла собственную маму, подавившуюся куском сосиски, так как знала о приеме из фильма.

Известно о десятках тысяч спасенных методом Геймлиха в одной только Америке, на родине автора. Но сам изобретатель по иронии судьбы применил его на практике лишь единожды — в самый последний год своей жизни, когда ему было уже 96. Он спас жизнь своей 87-летней соседки по столу в доме престарелых. Патти Рис подавилась куском гамбургера за обедом. Сотрудник заведения подоспел в тот момент, когда Геймлих уже помогал старушке, и не стал вмешиваться в такой исторический момент.

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