Три оппозиционные партии Армении «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн» и «Родина» назначили общегосударственный митинг на 8 октября, говорится в совместном заявлении этих политических организаций, опубликованном во вторник.

Партии заявили, что приняли решение о проведении митинга, «оценивая сложившуюся в стране ситуацию и считая неизбежным формирование национальной власти нового качества».

Митинг планируется провести вечером 8 октября на площади Свободы в центре Еревана.

Согласно заявлению оппозиции, действующее правительство Армении за два года после смены власти не оправдало ожидания общества и поставило под угрозу развитие страны.

«За прошедшие два года общественные ожидания не оправдались, неудачи властей носят повсеместный характер, под угрозой оказалась перспектива развития страны. Правящая политическая сила показала свою неспособность противостоять вызовам», — говорится в заявлении оппозиционных партий.

Minval.az