Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является «Северный поток — 2». Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.

«СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является «Северный поток — 2», — цитирует его ТАСС.

Нарышкин заявил, усилия по блокированию данного маршрута под видом «наказания России за Навального» представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа. «Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — отметил Нарышкин. В связи с этим он назвал показательными призывы президента США Дональда Трампа к ФРГ выйти из «Северного потока — 2», заявления госсекретаря Майка Помпео о включении газопровода в новую редакцию закона «О противодействии противникам Америки через санкции», угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.

«Помимо таких откровенных демаршей, американцы развернули кампанию давления на европейские страны по различным конфиденциальным каналам с требованием заблокировать строительство «Северного потока — 2″. В этих условиях не удивительно, что наиболее одиозным нападкам проект подвергается со стороны Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые из кожи лезут, стремясь продемонстрировать Вашингтону свою полезность», — сказал Нарышкин.

При этом он отметил, что логика западных стран, согласно которой доходы, полученные Россией от энергосотрудничества с Европой, идут на создание угроз европейской стабильности, не выдерживает никакой критики. «С таким же успехом можно было бы утверждать, что экспортная выручка США используется для подавления протестов в Портленде, а продажи французских вин и устриц способствуют систематическому избиению «желтых жилетов». Но мы же не опускаемся до такого абсурда», — отметил Нарышкин. Он считает, что большинство европейцев понимают, что отказ от проекта нанесет им существенный ущерб — сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6% ВВП. Кроме того, обострится проблема обеспечения занятости в условиях «коронакризиса».

Нарышкин надеется на здравый смысл ЕС перед холодной зимой. «Думается, что члены ЕС не будут действовать в отношении «Северного потока — 2» по принципу: «Назло бабушке отморожу уши». Тем более, что зиму обещают холодную, и газа потребуется много», — заключил директор СВР.

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