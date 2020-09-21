Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы руководству Армении по случаю Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества отвечает долгосрочным интересам народов двух стран и способствует упрочнению мира, стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

«Конструктивный диалог между нашими странами, двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве будут и далее активно развиваться», — заявил Путин.

Minval.az