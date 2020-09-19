Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) опубликовали на YouTube видео, в котором, как утверждается, они от лица президента Литвы Гитанаса Науседы и кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской разыграли председателя Европейского парламента Давида Сассоли.

На видео, как утверждают пранкеры, председатель Европарламента выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии и приглашает Тихановскую в Европарламент. На вопрос пранкеров, собирается ли ЕС вводить санкции против Белоруссии, Сассоли ответил: «Вот вам еще причина нас навестить».

Также пранкеры заявили Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Беларуси Романом Головченко и оказалось, что многие в правительстве поддерживают оппозиционного кандидата и ждут «удобного момента, когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут». Сассоли назвал это «очень интересной информацией».

Издание «Sputnik.Литва» опубликовало скриншот из Twitter Сассоли, датированный 16 сентября, на котором он сообщает о приглашении Тихановской в Страсбург. На момент публикации такого поста в Twitter-аккаунте главы Европарламента нет.

Minval.az