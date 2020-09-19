Оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, освещающий события в Беларуси, опубликовал данные 1003 сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям протестующих.

Авторы телеграм-канала сообщили, что получили информацию о сотрудниках правоохранительных органов «благодаря кибер-партизанам».

В гугл-таблице, подготовленной Nexta, указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания. Насколько эта информация достоверна, неизвестно.

Nexta призвала подписчиков сообщать «факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личную информацию».

Сведения о сотрудниках МВД опубликовали после того, как 19 сентября в Минске задержали более 300 участниц женского марша.

Minval.az