В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения шуточной Шнобелевской премии — аналога Нобелевской. Премию присуждают за самые странные и забавные, часто имеющие сомнительную ценность научные достижения, которые, как отмечают организаторы, «сначала заставляют улыбнуться, а потом — задуматься».

В этом году в числе лауреатов оказались президенты России, Беларуси, США и других стран. Трансляция из-за коронавируса велась на сайте оргкомитета премии.

В 2020 году премии в области медицинского образования получили девять мировых лидеров: Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, а также президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, премьер Индии Нарендра Моди, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Шнобелевский комитет заявил, что награда им вручается за «обучение мира тому, что во время пандемии коронавируса политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть людей, чем ученые и врачи».

Организаторы напомнили, что Александр Лукашенко во второй раз получил Шнобелевскую премию. В 2013 году он был награжден знаком «За запрет публичных аплодисментов». Кроме того, организаторы вручили ему премию полиции за «задержание человека с ампутированной рукой, потому что он хлопал в ладоши».

В других категориях премии вручались, в частности, за разработку метода идентификации нарциссистов при помощи изучения их бровей, за доказательства того, что многие ученые — энтомологи (которые изучают насекомых) боятся пауков. Также была отмечена группа китайских киллеров, которые перепоручили совершение преступления друг другу, в результате чего жертва не пострадала. Экономические награды были присуждены ученым, пытавшимся соотнести благополучие с количеством поцелуев среди населения. Кроме того, один из ученых получил премию за создание ножа из фекалий.

Добавим, что победители в качестве приза традиционно получают символическую купюру в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Minval.az