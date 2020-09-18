Военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остаётся напряжённой. В Восточном военном округе (ВВО) предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«До конца года округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности, два зенитных ракетных полка — на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона — на комплексы «Бук-М1−2», — сказал он.

В Кремле также прокомментировали военную активность стран на восточном направлении. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, повышенная военная активность многих стран на восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе.

«Южное море, там неспокойно, повышенная военная активность вне региональных держав и так далее», — отметил представитель Кремля.

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