Качество растворимого кофе можно проверить с помощью холодной воды, сказала специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева.

По ее словам, если при растворении кофе в холодной воде образуется осадок на дне, то это говорит о нарушении технологии при производстве или же о добавлении молотых добавок, например, цикория, обжаренных зерновых культур. Все это – свидетельство низкого качества продукта.

«Качественный растворимый кофе должен полностью растворяться как в горячей, так и холодной воде», — отметила Зайцева, которую цитирует Агентство городских новостей «Москва».

Специалист советует хранить кофе в упаковке с герметичной крышкой, поскольку при высокой влажности продукт теряет свои вкусовые качества. А поскольку кофе впитывает запахи, то его нужно держать подальше от пахнущих продуктов.

Minval.az