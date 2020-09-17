Политик Алексей Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом на своей странице в Facebook рассказал профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев. По его словам, Навального на получение премии выдвинули «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией».

«Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые. Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей», — написал Ерофеев.

Minval.az