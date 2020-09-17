Российского оппозиционера Алексея Навального отравили еще до его приезда в аэропорт Томска, сообщается в инстаграме политика. К такому же выводу пришли журналисты издания «Проект». По их данным, бутылку, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка», Навальный взял из своего номера в томской гостинице.

В посте в инстаграме Навального говорится, что после того, как ему стало плохо в самолете, его коллеги забрали из его номера все, что могло бы пригодиться в дальнейшем расследовании. Среди этих вещей были бутылки с водой — позже на одно из них обнаружили следы яда.

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