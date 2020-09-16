Правительство РФ упростило порядок въезда в страну для иностранных граждан.

Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить документы в упрощенном порядке.

Визы будут выдаваться сроком до года на основании письменного заявления гражданина России.

Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.

Minval.az