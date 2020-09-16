В Сети появилась информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски Рамзана Кадырова. Об этом сообщают телеканал ЧГТРК «Грозный».

Чеченские журналисты ссылаются на аккаунт eldit_net в инстаграме, который сообщил, что маску изготовили «в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий». Анонимный аккаунт утверждает, что операция получила кодовое название «Двойник» и находится на последней стадии подготовки.

К сообщению прикреплено видео с реалистичной маской, изображающей главу Чечни. Точно такое же сообщение появилось еще в одном анонимном аккаунте в инстаграме с ником pro_chechnya.

«Стало известно, что сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа», – говорится в сообщении аккаунта. При этом источники этих данных не указываются, неизвестна также суть провокации.

В апреле Рамзан Кадыров в ответ на критику в интернете после его слов о закрытии границ республики из-за пандемии коронавируса назвал своих недоброжелателей «кнопочными героями», напоминает РБК. Также он обращался к чеченским журналистам с призывом противостоять информационным провокациям и попыткам дезинформации.

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