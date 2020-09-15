Ученые Питтсбургского университета обнаружили крошечный компонент антитела, который весьма эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у подопытных животных, сообщается в пресс-релизе на сайте Питтсбургского университета.

Как говорится в сообщении, ученые выделили самую маленькую на сегодняшний день биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Этот компонент антитела, по своим размерам в 10 раз меньше полноразмерного антитела, был использован для создания препарата, известного как Ab8, для потенциального использования в качестве терапевтического и профилактического средства против SARS-CoV-2.

В журнале Cell исследователи сообщили, что Ab8 высоко эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у мышей и хомяков. Его крошечный размер не только усиливает его способность к распространению в тканях для лучшей нейтрализации вируса, но также позволяет вводить лекарство альтернативными вариантами, в частности, путем ингаляции. Что важно, он не связывается с клетками человека, что является хорошим признаком того, что он не будет иметь негативные побочные эффекты у людей.

«Ab8 не только имеет потенциал для лечения COVID-19, но также мог бы использоваться для предотвращения заражения SARS-CoV-2 у людей», — приводятся в сообщении слова одного из соавторов исследования Джона Меллорса.

Minval.az