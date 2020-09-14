Узбекистан заключил со Швейцарией соглашение о возврате 131 миллиона долларов, которые швейцарские власти конфисковали у дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщило правительство Швейцарии.

В соглашении оговорены принципы возврата денег. Среди них — использование средств на «улучшение жизни узбекского народа», вложение денег в проекты устойчивого развития Узбекистана, мониторинг расходования средств.

Еще 650 миллионов швейцарских франков (715 миллионов долларов) Каримовой остаются заблокированными в Швейцарии. Правительство страны заявило, что в случае конфискации этих средств в рамках уголовного производства на них будут распространяться те же условия возврата в Узбекистан.

Minval.az