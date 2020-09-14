«Мы решительно опровергаем слухи, распространившиеся в связи с поставками оружия Ираном в Армению». Об этом заявил заместитель председателя Комиссии по внутренним вопросам парламента Ирана Мохаммад Хасан Асафари.

Он отметил, что поставки оружия сторонам конфликта направлены на разжигание войны.

«Мы еще не отправили сторонам конфликта даже автомат Калашникова. И в частности, о поставках оружия Армении не может быть и речи», – цитирует его АПА.

Он отметил, что Иран является сторонником установления мира и стабильности в регионе, странах Каспийского региона и Центральной Азии: «Иран делает всё возможное для создания единства между народами региона. Иран считает, что если в регионе начнется война, от этого пострадают все страны Каспийского региона».

Асафари подчеркнул, что Иран готов стать посредником между Азербайджаном и Арменией: «Если стороны согласятся, то мы готовы провести обсуждения в Тегеране или в какой-то третьей стране по пожеланию сторон».

Minval.az