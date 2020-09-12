Министерство обороны Беларуси зафиксировало переброску войск НАТО к своим границам. Об этом заявил глава оборонного ведомства республики Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

По его словам, войска альянса заметили на территории Литвы в 15 километрах от белорусской границы.

«Мы на сегодняшний день видим, что в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде в 15 километрах от нашей государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», — сказал Хренин.

Также он отметил, что вдоль белорусской границы фиксируют полеты разведывательной авиации. «Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы», — добавил министр.

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