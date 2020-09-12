Смерть или пропажа домашнего животного в семье может обернуться серьезными последствиями для психического здоровья детей. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской клинической больницы в Бостоне (США), опубликовавшие результаты своего исследования в издающемся в Берлине медицинском журнале European Child & Adolescent Psychiatry, передает ТАСС.

Медики, проследив данные о более чем 6 тыс. семей в Бристоле (Великобритания), в которых, по разным причинам, были потеряны домашние питомцы, когда детям было от 6 месяцев до 8 лет, выявили у большинства из них первичную реакцию в виде тоски, тревоги, нарушения сна. Впоследствии в некоторых случаях функциональные психологические нарушения переросли в явные психопатологические расстройства.

Смерть питомца, либо его пропажа всегда эмоционально переживается взрослыми и, особенно, детьми.

«Одной из первых потерь, как правило, с которой ребенок сталкивается в жизни, является смерть домашнего питомца, — отмечает ведущий автор исследования Катрин Кроуфор (Kathrine Crawford) из Центра геномной медицины Массачусетской клинической больницы. — Особенно тяжело она воспринимается, если животное было кумиром семьи. Мы обнаружили, что эта потеря оказывается тем триггером, который впоследствии приводит к развитию настоящего психического заболевания».

Поэтому врачи и родители должны обращать внимание на поведение ребенка, пережившего утрату, добавляет исследователь, поскольку через какое-то время может наступить момент, после которого восстановление психики ребенка может занять много времени.

При общении с животными, подчеркивают психологи, дети воспринимают их как членов семьи, общаются с ними как с людьми, отмечается в статье. Дети на ранних стадиях своего развития практически не ощущают разницы между людьми и домашними животными, поэтому их потеря носит столь травмирующий характер, объясняет доктор медицинских наук, соавтор работы Эрин Данн (Erin Dunn) из отделения психиатрии Массачусетской клинической больницы.

«Характерно, что глубина реакции на трагедию мало зависит от социального статуса семьи, их доходов, образовательного уровня, — утверждает Данн. — Более того, нас удивило, что мальчики более остро переживают утрату, чем девочки».

По словам медика, связь детей с домашними любимцами настолько прочна, что их потеря сказывается практически на всем дальнейшем периоде развития ребенка.

«Родителям следует обратить пристальное внимание на поведение ребенка после того, как это произойдет, не забывать консультироваться с профессионалами, поскольку от этого может зависеть психическое здоровье детей», — рекомендует Кроуфорд.

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