Одни из самых опасных недугов — злокачественные заболевания кроветворной системы — связаны с перерождением присутствующих в составе крови эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. До конца неизвестно, в чем причина аномального процесса.

Среди факторов риска: плохое питание, радиоактивное излучение, вредные химические вещества, лишний вес, вредные привычки и так далее. Подвержены опасному заболеванию как взрослые старше 50 лет, так и дети.

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников отметил, что среди ранних симптомов злокачественных заболеваний кроветворной системы можно выделить головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.

На поздних стадиях недуг может проявляться тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.

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