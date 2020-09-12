Голосовые помощники в телефонах, вероятнее всего, обладают функциями для прослушивания разговоров владельца аппарата.

Об этом заявила специалист «Роскачества» Алеся Боровикова.

Она увидела связь между возможностью голосового помощника реагировать на ключевые слова и его возможностью распознавать голоса и прослушивать персональные разговоры.

«У каждого владельца смартфона был такой опыт, когда упоминаешь в разговоре какое-то специфическое понятие и моментально получаешь на него контекстную рекламу. Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет», — сказала Алеся Боровикова агентству «Прайм».

Боровикова напомнила о политике использования гаджета. Абонент по умолчанию соглашается на предоставление производителю записей «для улучшения обслуживания».

Она отметила, что такой подход не предоставляет конфиденциальность разговоров, а значит не гарантирует, что записи не будут переданы и не анализированы «на аутсорсе в другой стране».

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