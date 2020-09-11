В Армении вводится карантин до 11 января 2021 года. Решение об этом принял Кабинет министров страны.

Согласно решению правительства, сохраняется запрет на въезд в Армению граждан других стран через сухопутную границу. Запрет не касается членов семей граждан Армении и лиц, имеющих право на проживание в стране, сотрудников диппредставительств и их семей, близких родственников умерших для участия в похоронах, водителей грузовых автомобилей, машинистов поездов.

При въезде в Армению люди должны проходить медицинское обследование (измерение температуры, внешнее обследование и т.д.). При выявлении симптомов коровонавируса их госпитализируют. Если симптомов нет, въезжающее в Армению лицо должно пройти 14-дневную самоизоляцию (в течение этого времени оно может сдать ПЦР-тест и выйти из изоляции при отрицательном результате).

Карантин вводится на всей территории Армении с 11 сентября по 11 января 2021 года.

Minval.az