Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян объявил создании на оккупированных территориях Азербайджана ливанско-армянской колонии.

Аратюнян в своем «Фейсбуке» написал, что в Карабахе «уже находятся первые ливанско-армянские семьи».

«Мы заинтересованы в сохранении ливанско-армянской колонии, и с этой целью мы также будем продолжать оказывать скромную поддержку нашим соотечественникам, проживающим в Ливане, в преодолении сложной ситуации и возрождении жизни», – написал главарь сепаратистов.

Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. В частности, как сообщалось ранее, власти Армении после мощного взрыва в Бейруте приступили к заселению ливанскими армянами оккупированные земли Азербайджана.

Minval.az