Ухудшение материального положения граждан России в 2020 году было связано с «ковидным кризисом» в мировой экономике. Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМа о социальном самочувствии населения, пишет Finanz.ru.

Согласно исследованию, только 14% российских граждан оценили материальное положение своей семьи как «хорошее». Их доля снизилась даже по сравнению с пиком предыдущего кризиса: в 2016-17 гг таких было 16-18%.

Каждый четвертый (26%) заявил о плохом материальном положении, почти столько же — 25% — ждут его дальнейшего ухудшения.

Треть населения, согласно ВЦИОМу, считают кризисным положение российской экономики, четверть полагают, что дела в стране идут в неправильном правлении.

Россияне «ощущают» последствия мирового кризиса, вызванного пандемией, пояснил результаты опроса Песков. «Мы не хотели бы этого ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики», — посетовал он.

При этом, по словам Пескова, правительство работает с целью «минимизации» последствий кризиса, чтобы «перейти в траекторию роста».

По данным Росстата во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян рухнули на 8% — рекордно с 1999 года. Спад ВВП составил также 8% и стал максимальным за 11 лет.

«Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах», — заявил в четверг президент Владимир Путин. В США экономика рухнула на 9,5%, а в еврозоне — на 15%, напомнил он.

Этот результат, по словам Путина, является заслугой правительства, которое подготовило «целевые, продуманные и, главное, своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей».

Minval.az