Власти Беларуси не договорились с Международным валютным фондом о выделении стране финансовой поддержки из-за ухудшения экономической ситуации и пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс. Речь идет о 940 миллионах долларов, которые в марте этого года запросило белорусское правительство.

«В марте Беларусь обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», – отметил Райс.

По его словам, Беларусь планировала воспользоваться инструментом ускоренного финансирования, в рамках которого МВФ оказывает помощь пострадавшим от последствий пандемии странам.

«Данный [финансовый] механизм не содержит каких-либо жестких условий <…>, но [для его использования] необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности», – пояснил Райс.

Под гарантиями, по его словам, подразумевались «меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является стандартной процедурой [МВФ] для всех стран», которые хотят получить помощь.

Minval.az