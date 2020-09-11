Появление Михаила Саакашвили на политической арене в Грузии вызвало обеспокоенность в Армении. В Ереване напоминают, что при нем была сформирована «антиармянская ось» – Азербайджан-Грузия-Турция.

«Крайне неприятная для нас информация пришла из соседней Грузии – бывший президент Михаил Саакашвили намерен вернуться и принять участие в парламентских выборах, которые состоятся 31 октября. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» выдвинуло его в качестве своего кандидата на пост премьер-министра. Несмотря на то, что Саакашвили заочно осужден в Грузии, у него там все еще много сторонников, и в случае, если он действительно вернется и сможет принять участие в выборах, то ничего хорошего это нам не сулит», – пишет ереванский портал «Армениарепорт».

«Не секрет, что с двумя из четырех граничащих с нами государств мы находимся в состоянии войны. С двумя другими – Ираном и Грузией – Армения всегда пыталась выстраивать добрососедские отношения. Но не всегда это у нас получалось, особенно, как это ни странно, с Грузией. Причем, отнюдь не по нашей вине. Сначала при фашиствующем президенте Гамсахурдиа началось гонение на армянскую общину Грузии, представителей которой стали выдавливать не только с высоких постов в Тбилиси, но даже в полностью армянонаселенном Джавакхе.

Процесс этот несколько затормозился при Шеварднадзе, но затем с новой силой возобновился после победы Революции Роз в 2003 году, когда к власти пришел абсолютно неадекватный армянофоб Михаил Саакашвили. Его армянофобство стало проявляться сразу же – он начал процесс вывода 62-ой российской военной базы из Ахалкалаки — городе, где живут в основном армяне. Тем самым, он лишил их не только источника заработка, но и чувства защищенности – ведь совсем рядом находится Турция», – возмущается издание.

Саакашвили, утверждают авторы портала, объявил «сепаратистами» жителей Джавакха. «Часть из них, например, Ваагна Чахаляна, он отправил по надуманным обвинениям в тюрьму, часть выслал из Грузии. Параллельно была объявлена война армянским церквям в Грузии, которые вдруг стали «грузинскими»», – продолжает армянское издание и отмечает, что «Саакашвили на этом не остановился и с радостью запрыгнул в удушливые объятия турок и азербайджанцев».

Грузия, по версии авторов материала, слишком сильно зависит от Азербайджана и Турции.

«По их указке грузины регулярно устраивают нам проблемы при транспортировке грузов через их территорию, Тбилиси по-прежнему поддерживает азербайджанцев в вопросе Карабаха, а жители Джавакха продолжают стонать под гнетом грузинских националистов. Не будем далеко ходить за примерами – во время июльских боестолкновений в Тавушском направлении грузины принципиально не пропустили через свою территорию партию оружия в Армению, хотя прекрасно понимали, что без него нам придется немного туго», – сетует издание и приходит к выводу, что «ситуация значительно ухудшится, если Саакашвили выиграет предстоящие в октябре парламентские выборы».

«Надеемся, что в Ереване все же имеется план действий на случай победы Саакашвили. В противном случае, в лице пуделя Мишико у Пашиняна появится новая головная боль, избавиться от которой в ближайшие годы вряд ли удастся», – пишет армянское издание.

Minval.az