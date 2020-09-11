100 тысяч русских патриотов должны приехать в Беларусь и доказать, что Россия любит ее и хочет с ней дружить. Об этом депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил в своем телеграме.

По его словам, 100 тысяч русских патриотов должны ранним утром приехать в Минск на поездах, провести на центральных улицах города шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедать драниками и вечером на поезде же уехать домой.

«Тогда в Беларуси поймут, что мы не собираемся вводить никакие войска, не будем никого захватывать, мы любим Беларусь и хотим дружить», — считает лидер «Либерально-демократической партии России» (ЛДПР).

Minval.az