Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Россию уважать суверенитет Беларуси и не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом она заявила в интервью польской газете «Речь Посполита».

По мнению Тихановской, президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию по Беларуси.

«Они оба планируют встречу, и Лукашенко сказал, что в случае необходимости обратится к России за военной помощью. Я вижу, что Путин его поддерживает, но не очень активно. Он не присылал солдат, пока стоит рядом и смотрит», — заявила она.

Тихановская подчеркнула, что белорусы хотят выйти из политического кризиса самостоятельно.

«Мы просим Россию и другие страны уважать наш суверенитет. Тем более, что нет смысла вводить войска, у нас мирные демонстрации против одного человека. Я бы не хотела, чтобы Россия вмешивалась в наши внутренние дела», — заявила она.

По словам Тихановской, пока белорусы не решили, в какую сторону они развернутся — России и Европы. Она подчеркнула, что народ ее страны выступает за хорошие отношения со всеми государствами.

«Я не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны и высокий уровень жизни. Мы тоже хотим так жить. Но мы также понимаем, что Россия для нас тоже дружественная страна, это дружественный народ», — заключила она.

Minval.az