Жена осужденного на восемь лет колонии Михаила Ефремова ищет нового адвоката для актера. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил журналистам артист, кандидатов в его защитники много. «За это хотят взяться Гофштейн, Тарасов и другие», — рассказал Ефремов.

Адвокат Александр Гофштейн — участник ряда громких судебных процессов, широко освещавшихся в СМИ, обвиняемыми по которых проходили Анатолий Лукьянов, Павел Зайцев, Светлана Бахмина, Анатолий Сердюков. Также он защищал интересы воров в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) и Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ранее Михаил Ефремов заявлял, что Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции, поэтому его жена занимается поиском нового адвоката. «Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева», — объясняла член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, посетившая артиста в СИЗО.

По ее словам, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой находился водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.

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