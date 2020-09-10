Граждане, желающие уехать в Россию, вновь проводят акцию протеста у здания правительства Армении.

Они требуют открытия границы с Россией, чтобы можно было выехать в эту страну.

«Мы встретились с главой МИД Армении, но его ответ не был ответом, он не принимается, проведите переговоры с РФ, пусть нас отпустят. Данные по коронавирусу уже достаточно низкие, так что нам можно и выехать в Россию. Мы являемся членами ЕАЭС, что дает преимущества на передвижение», — цитирует одного из участников акции протеста News.am.

По его словам, им никто не дает четкого ответа.

«Мне кажется, они просто не ведут переговоры. И сейчас всех подталкивают к самоубийству», — заключил он.

Ранее перед зданием правительства Армении проходили аналогичные акции.

Minval.az