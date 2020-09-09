Граждан Азербайджана, ожидающих в пункте временного размещения в Дагестане пропуска через закрытую из-за пандемии российско-азербайджанскую границу, планируют задействовать в возведении объектов дошкольного и общего образования. Об этом на сессии парламента Дагестана заявил начальник строительного управления №412 федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4» Магомедэми Чамаев, пишет ТАСС.

«Прорабатывается вопрос о привлечении [к строительству объектов дошкольного и общего образования] граждан Азербайджана, размещенных во временном лагере у поселка Куллар Дербентского района», — сообщил Чамаев. По его словам, к этой мере приходится прибегать из-за нехватки строителей в самом Дагестане.

Пункт временного размещения, развернутый МЧС для граждан Азербайджана, которые не могут свободно покинуть территорию России из-за пандемии коронавируса и закрытой границы, расположен вблизи поселка Куллар в Дербентском районе. Лагерь рассчитан в общей сложности на 360 человек, однако число желающих вернуться на родину постоянно растет.

Minval.az