Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в США наблюдают за его перемещениями из космоса и передают соответствующую информацию «в свой центр под Варшавой», откуда, по его словам, дают команду протестующим. Об этом глава государства рассказал, комментируя свое появление с автоматом в центре Минска, передает Tut.by.

Лукашенко сообщил, что во Дворце Независимости, куда пару недель назад он прилетел на вертолете, держа автомат в руках, у него находится ситуационный центр.

«Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу Независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и Дворец Независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что решил прилететь на место на вертолете, чтобы лично все увидеть.

«Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что его сопровождали три человека из службы безопасности и за ним «увязались антитеррористическое подразделение», тоже «3−4 человека», а также его сын Николай.

«Я продемонстрировал что я здесь, что мои дети здесь, хотя мой пресс-секретарь бежала со мной, чтобы я не выходил — а вдруг снайпер?», — резюмировал Лукашенко.

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