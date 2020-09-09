Названы достопримечательности, в которых туристам запрещают делать фото, сообщает The Sun.

Путешественники со всего мира стремятся не только увидеть, но и запечатлеть на память известные шедевры архитектуры. Но съемка внутри может быть запрещена – для защиты экспонатов или по религиозным соображениям.

Так, на сайте лондонского Вестминстерского аббатства, где проходила брачная церемония Кейт Мидлтон и принца Уильяма, говорится, что его «уникальной красотой и историей трудно наслаждаться, отвлекаясь на фото» и что «фотография разрушает священную атмосферу в здании, которое является, прежде всего, действующей церковью».

Знаменитую парижскую Эйфелеву башню нельзя фотографировать ночью – световое шоу защищено авторскими правами его создателей. Днем – можно.

Также внутри парижского собора Сакре-Кер нельзя делать фото из-за его религиозного значения — это действующий католический храм. На его сайте говорится, что служители стремятся «сохранить подходящую атмосферу для молитвы». Нарушителей могут попросить покинуть помещение.

Обычно музеи запрещают делать снимки из-за вспышки, которая негативно влияет на экспонаты. В амстердамском музее Ван Гога не разрешается делать кадры произведений искусства, зато смотрители позволяют сфотографироваться в вестибюле – у специально отведенной стены для селфи.

Еще в Амстердаме запрещено делать фото в Доме Анны Франк. Считается, что фотовспышки туристов «мешают посетителям размышлять».

В ватиканской Секстинской капелле нельзя запечатлеть на фото потолок, расписанный Микеланджело. Вспышки аппаратуры могут его повредить. Но это не единственная причина: ремонтные работы внутри помещения финансировались крупным японским телеканалом. Ему теперь принадлежат эксклюзивные права на съемку там.

Запрет делать фотокадры в Египетской долине царей власти объясняют необходимостью защитить постройки. Без вспышки снимать все же можно, но – за отдельную плату. Иначе – тюрьма.

На популярном в Таиланде пляже Май Као нельзя делать фотографии на фоне идущих на посадку самолетов. Аэропорт находится очень близко, и вспышки мешают пилотам управлять лайнерами. Незаконопослушные любители селфи могут попасть за решетку.

В японском Киото запрещено делать фотографии на Гион-стрит. Тех, кто преследует и пытается сфотографировать работающих тут гейш.

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