Вице-премьер Грузии, министр юстиции Теа Цулукиани заявляет, что, если бывший президент Михаил Саакашвили прибудет в Грузию, он будет задержан на границе. Об этом она заявила во время интервью грузинской телекомпании «Рустави 2».

Во время разговора с журналистом она отметила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием, как все и прочие заключенные страны.

«Сегодняшняя грузинская тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже использовать замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню», — пояснила министр.

Она подчеркнула, что в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от того, кто они.

«Говорю это честно, для нас все заключенные одинаковы», — указала Цулукиани.

Глава Минюста также заявила, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

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