Свыше 40% россиян считают, что объединение России и Беларуси не нужно, но нужно поддерживать добрососедские отношения между государствами, показали результаты опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным исследования, 43% услышали о создании Союзного государства России и Беларуси впервые. 57% россиян знают о нем, 16% из них хорошо осведомлены, а 41% что-то слышал, но без подробностей.

43% считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно. 22% хотят видеть его как объединение двух стран в одно на равноправной основе, 17% — как вхождение Беларуси в состав России, 1% — как вхождение России в состав Беларуси.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписан 8 декабря 1999 года и вступил в силу 26 января 2000 года. Согласно документу, в полномочия Союзного государства вошли внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. При этом каждая страна сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию и государственные символы.

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