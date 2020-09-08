Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что он, возможно, «немного пересидел» на своем посту. Слова президента приводит корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.

«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь, — заявил он российским журналистам. — Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!»

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