Гематит (Fe2O3) — разновидность ржавчины, обнаруженная на поверхности Луны, никоим образом не влияет на живую природу Земли.

Как сообщил замдиректора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, гематит на поверхности Луны был обнаружен в 2008 году в ходе исследований поверхности спутника нашей планеты.

Он отметил, что наибольшая концентрация гематита обнаружена на стороне Луны, обращенной к Земле.

«На Луне есть горы, богатые железом. Для окисления железа и образования гематита — оксида железа необходимо наличие кислорода и воды. Как известно, на Луне нет кислорода. Ученые установили, что в результате солнечного ветра поверхность Луны обогащается водородом, а данный элемент предотвращает окисление. В таком случае возникает вопрос в связи с причинами возникновения «ржавчины». Затем исследователи пришли к выводу, что данное явление может быть вызвано под воздействием Земли. Однако все это лишь гипотезы, которые еще не подтверждены», — добавил Микаилов, передает Тренд.

Minval.az