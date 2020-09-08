Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о ДТП с погибшим. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Также Ефремова лишат права управления транспортом на 3 года, говорится в приговоре.

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Показания Ефремова о том что он не помнит и склонен полагать, что не управлял машиной в момент ДТП, суд не принимает.

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«Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой. Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», добавила она.

Суд счел вину Ефремова доказанной.

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Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня на Смоленской площади в Москве врезался на своем джипе Grand Cherokee в фургон Lada. Водитель фургона 57-летний курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров погиб.

Актер приехал без вещей в Пресненский суд Москвы, где должно состояться оглашение приговора по делу о смертельном ДТП. В руках артиста только папка с документами.

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