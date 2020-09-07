МВД, Следственный комитет и Комитет госконтроля Беларуси заявили, что не имеют информации о задержании членов Координационного совета (КС) оппозиции, в том числе Марии Колесниковой. Об этом пишет РИА Новости.

Колесникову утром 7 сентября посадили в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Где она находится, неизвестно.

Также утром 7 сентября пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым.

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