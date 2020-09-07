Житель американского города Саут-Бостон в штате Вирджиния Тони Майлс выиграл 20 раз в результате одного розыгрыша лотереи. Все 20 приобретенных им билетов оказались выигрышными, пишет UPI.

Майлс купил 20 одинаковых билетов и на каждом из них он указал числа 1, 9, 2, 9.

Все выпавшие числа совпали с теми, которые отметил на своих билетах американец, и каждый билет принес ему по пять тысяч долларов.

Всего счастливый Майлс получил 100 тысяч долларов, которые он намерен потратить на оплату долгов и кредитов.

Minval.az