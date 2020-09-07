Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус прокомментировал в своем Twitter-аккаунте исчезновение лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

По его мнению, вместо того чтобы разговаривать с представителями оппозиции, белорусские власти цинично пытаются устранять лидеров протеста.

«Похищение Колесниковой в центре Минска — это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе XXI века», — написал Линкявичус и добавил, что член президиума Координационного совета должна быть немедленно освобождена.

Minval.az