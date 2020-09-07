97% обратившихся с просьбой о предоставлении убежища в Европе граждан Армении получают отказ. Об этом заявил начальник Миграционной службы Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Армен Казарян.

По его словам, в большинстве случаев выясняется, что граждане Армении не подвергаются преследованию в собственной стране, что становится основанием для отклонения заявлений. Что касается граждан, которые были принудительно возвращены в Армению и прервали лечение в Европе, то Казарян заверил, что во многих случаях их госпитализируют прямо с аэропорта.

Minval.az