Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал газете Express, какие продукты необходимо употреблять на завтрак людям, желающим сбросить лишние килограммы.

По его словам, завтрак должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий.

Браун рекомендовал включить в первый прием пищи продукты, богатые белком, например яйца и рыбу. Как отмечает специалист, такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером.

Дополнить утренний рацион можно полезными жирами и клечаткой, которые содержатся в овощах, а также молочными продуктами.

«Участники эксперимента, придерживающиеся такой схемы, за 12 недель сбросили примерно девять килограммов, а те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма», — заключил тренер.

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