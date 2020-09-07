В США ученые клонировали лошадь Пржевальского из генов давно умершей особи. Об этом сообщается на сайте компании Revive & Restore, специализирующейся на сохранении и восстановлении генетических данных животных.

Жеребенок, которого назвали Курт, в честь генетика Курта Бениршке родился 6 августа 2020 года. Для его клонирования использовали замороженные в 1980 году клетки британского жеребца, родившегося в 1975 году.

Американский биолог Бен Новак отметил, что это первое удачное клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет. Он назвал успех «научным прорывом».

Также ученые напомнили, что сейчас популяция лошадей Пржевальского составляет около двух. Все они появились на свет от 12 особей, которых спасли 1990 годах от полного исчезновения.

Minval.az