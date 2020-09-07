В Израиле появились прозрачные маски, которые облегчают общение с людьми с нарушениями слуха и проблемами речи.

Обычные маски, закрывающие пол-лица, сильно затруднили беседы с этой категорией граждан, поскольку не позволяют им читать по губам.

Новая прозрачная маска (clear mask) позволяет читать по губам и не скрывает выражения лица собеседника, что важно при разговоре. Маска подходит для слабослышащих, взрослых с проблемами речи и для детей. Ее конструкция предотвращает накопление пара и облегчает общение даже в шумной среде.

В этот период слабослышащим приходится особенно тяжело, ведь они привыкли читать по губам. Сейчас эти люди чувствуют себя изолированными от общества, сталкиваются с трудностями общения с медработниками, продавцами, охранниками, напоминает портал «Вести».

Согласно постановлению Минздрава, при общении со слабослышащим или глухим человеком необходимо отойти от него на расстояние 2 м и снять маску, обеспечивая ему речевое чтение. Но на практике это не всегда возможно. Прозрачная маска, позволяющая читать по губам, может решить или по крайней мере значительно улучшить общение с этой группой населения.

Minval.az