Специалисты рассказали, каких собак лучше заводить жителю города. Об этом сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации (РКФ).

По словам кинолога Владимира Голубева, необходимо выбирать такую породу собак, которая будет комфортно чувствовать себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия долгих прогулок и активных занятий на свежем воздухе.

Отмечается, что горожане все чаще заводят небольших собак-компаньонов, которые с удовольствием составят компанию в прогулке, однако не будут нуждаться в постоянных физических нагрузках. Среди таких пород — такса, шпиц, йоркширский терьер, пудель, вельш корги пемброк, французский бульдог, английский кокер спаниель.

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