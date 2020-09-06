Ученые из Университета Южного Миссисипи провели исследование, участники которого сочли мужчин с лишним весом обладателями лучших родительских качеств по сравнению с мужчинами спортивного или худощавого телосложения. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Times.

В исследовании приняли участие 800 человек. Им показывали фотографии мужчин разного телосложения и просили оценить по снимку, какими положительными или отрицательными родительскими характеристиками они могли бы обладать. Например, участники опроса называли такие качества, как способность помочь ребенку с домашним заданием, научить чему-то новому, защитить его или, наоборот, раздражаться из-за детей.

Опрос показал, что люди воспринимают мужчин с лишним весом более добрыми, преданными, верными, в то время как мужчинам спортивного и худощавого телосложения они приписали больше негативных характеристик.

При этом автор исследования Дональд Сакко отметил, что слишком толстые мужчины также могут оцениваться в отрицательном ключе, так как их могут счесть недисциплинированными и поэтому неспособными быть хорошими отцами.

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