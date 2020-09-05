Специалисты Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований США пришли к выводу, что труднее всего человеку приходится в возрасте 47–48 лет. Причём субъективно переживаемое несчастье практически не зависит от пола, образования, семейного положения и социального статуса, а также страны проживания.

Жители развитых государств впадают в глубокое уныние в 47 лет, развивающихся — в 48 лет и два месяца. На общем фоне несколько выделяются Россия, Мексика и КНР, где кризис у населения наступает чуть раньше, в 43 года. Свои выводы учёные сделали, проанализировав данные из 132 стран мира, отмечает РИА Новости.

Они основаны на результатах измеряющих уровень счастья опросов.

Судя по всему, максимально счастливыми люди чувствуют себя в 18–20-летнем возрасте и в возрасте 70 лет. При этом в возрасте 47–48 лет происходит резкое снижение показателей удовлетворённостью жизнью, а подъём начинается лишь после 60 лет.

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