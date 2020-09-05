Партия реформистов Армении организовала в пятницу акцию протеста перед зданием Матенадарана в Ереване. Ее участники показали «красную карточку» премьер-министру Армении Николу Пашиняну и обвинили его в том, что последний не сдержал своих обещаний.

Глава партии реформистов Ваан Бабаян призвал всех присоединиться к их протесту.

«Мы призываем к солидарности, потому что это единственная дорога к победе. Мы вместе начинаем борьбу и вместе доведем ее до конца. Наши дети должны жить в лучшей стране. Сегодня мы делаем первый шаг, который знаменует начало «политической весны», — сказал Бабаян.

Minval.az