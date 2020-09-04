Военные США в пятницу, 4 сентября, прибыли в Литву вместе с тяжелой бронетехникой для совместных учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде близ границы с Беларусью. Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы, пишет DW.

Развертывание для учений начали военные из второго батальона 69 полка второй бригады сухопутных сил США. В маневрах будут задействованы американские боевые танки Abrams, унифицированные гусеничне платформы Bradley, вездеходы и другая вспомогательная техника числом до 40 единиц. К учениям подключатся также литовские солдаты и дислоцированный в Литве сводный батальон передового базирования НАТО.

«Ротация американских войск в Литве является фактором сдерживания, имеющим особое значение для усилий НАТО в Балтийском регионе», — отметил министр обороны Раймундас Кароблис.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что учения были запланированы заранее и «не связаны с какими-либо событиями в регионе».

Представитель литовской армии ранее сообщил, что в дополнение к войскам США в ежегодных маневрах с 14 по 25 сентября примут участие до 1000 военнослужащих, а также военные самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и еще ряда стран.

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